Вдвое быстрее: Россиян ждут нововведения на работе

Работодатели смогут изменять условия трудового договора с работниками быстрее. Соответствующий законопроект подготовило и опубликовало на федеральном портале проектов нормативных правовых актов Министерство труда

Документ подразумевает внесение изменений в 74-ю статью Трудового кодекса. Она обязывает работодателей за два месяца уведомлять работников об изменении условий трудового договора, если они не могут быть сохранены из-за изменения организационных или технологических условий труда.

Минтруда предлагает сократить этот срок вдвое, так как это позволит реагировать на изменение условий труда и объемов производства оперативнее.

В пояснительной записке к законопроекту ведомство подчеркивает, что предложенное изменение никак не скажется на защищенности прав работников, не согласных работать в новых условиях, так как работодатели останутся обязаны предложить им другую имеющуюся работу.

Тем не менее Минтруда предлагает предусмотреть дополнительную компенсацию (в размере среднего месячного заработка) работнику при увольнении из-за нежелания работать в новых условиях или на новой должности.