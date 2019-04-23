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Вдвое быстрее: Россиян ждут нововведения на работе 

Рамблер 1 час назад
Работодатели смогут изменять условия трудового договора с работниками быстрее. Соответствующий законопроект подготовило и опубликовало на федеральном портале проектов нормативных правовых актов Министерство труда.
Документ подразумевает внесение изменений в 74-ю статью Трудового кодекса. Она обязывает работодателей за два месяца уведомлять работников об изменении условий трудового договора, если они не могут быть сохранены из-за изменения организационных или технологических условий труда.
Минтруда предлагает сократить этот срок вдвое, так как это позволит реагировать на изменение условий труда и объемов производства оперативнее.
В пояснительной записке к законопроекту ведомство подчеркивает, что предложенное изменение никак не скажется на защищенности прав работников, не согласных работать в новых условиях, так как работодатели останутся обязаны предложить им другую имеющуюся работу.
Тем не менее Минтруда предлагает предусмотреть дополнительную компенсацию (в размере среднего месячного заработка) работнику при увольнении из-за нежелания работать в новых условиях или на новой должности.
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Общество , Политика , Минтруд
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