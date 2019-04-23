Эстония призналась в самоутверждении за счет Путина

«Я хочу, чтобы Эстония находилась на одном уровне с другими странами Евросоюза и НАТО. Чтобы говорили не за нас, а чтобы мы сами говорили. Гораздо честнее, когда ты сам готов выразить свои мысли напрямую главе российского государства. Таким образом мы становимся настоящим государством», — считает она.

Встреча Кальюлайд с Путиным состоялась в Москве 18 апреля. Время для нее, по словам президента Эстонии, сейчас «самое что ни на есть подходящее». Однако, визит главы Эстонии в российскую столицу вызвал негативную реакцию у соседей. МИД Литвы призвал Эстонию осторожнее подходить к диалогу с Россией.

В ведомстве отметили, что в преддверии визита Эстония не предоставляла Литве сведения о том, какие вопросы будут обсуждаться в Москве. В Вильнюсе ожидают, что Таллин все же предоставит больше сведений позднее.