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Эстония призналась в самоутверждении за счет Путина 

Lenta.ru + ещё 2 30 минут назад
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что прямой диалог с президентом России Владимиром Путиным выводит Эстонию на уровень других стран ЕС и НАТО. Ее слова цитирует ТАСС.
«Я хочу, чтобы Эстония находилась на одном уровне с другими странами Евросоюза и НАТО. Чтобы говорили не за нас, а чтобы мы сами говорили. Гораздо честнее, когда ты сам готов выразить свои мысли напрямую главе российского государства. Таким образом мы становимся настоящим государством», — считает она.
Встреча Кальюлайд с Путиным состоялась в Москве 18 апреля. Время для нее, по словам президента Эстонии, сейчас «самое что ни на есть подходящее». Однако, визит главы Эстонии в российскую столицу вызвал негативную реакцию у соседей. МИД Литвы призвал Эстонию осторожнее подходить к диалогу с Россией.
В ведомстве отметили, что в преддверии визита Эстония не предоставляла Литве сведения о том, какие вопросы будут обсуждаться в Москве. В Вильнюсе ожидают, что Таллин все же предоставит больше сведений позднее.
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В мире , Видео , Политика , Керсти Кальюлайд , Владимир Путин , МИД , ЕС , НАТО , ИТАР-ТАСС , Эстония
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