39 дней без Началовой: почему родственники певицы перенесли поминки

Родственники и близкие певицы Юлии Началовой решили на день раньше отметить 40 дней со дня смерти артистки, сообщает портал Woman’s Style. Всё из-за спектакля, в котором участвует дочь Юлии — Вера.

По словам бывшей помощницы певицы Анны Исаевой, 24 апреля, в день, когда со смерти Началовой пройдёт ровно 40 дней, в школе дочери артистки запланирован день открытых дверей. Поскольку школьница уже долгое время готовится к мероприятию, родственники и близкие Началовой решили перенести траурные мероприятия на день раньше.

«Верочка, дочь Юли, занята в большом спектакле, в котором играет одну из главных ролей. Мы большой компанией пойдем поддерживать ее, включая крестную Ларису Долину», — отметила Исаева, подчеркнув, что школьное торжество перенести невозможно.

При этом помощница артистки заявила, что родственники Началовой консультировались по этому поводу у священнослужителей, которые перенос поминок одобрили.

«По христианским канонам разрешено организовать траурные мероприятия на день раньше», — отметила женщина.

Юлия Началова скончалась 16 марта. Причиной смерти певицы стала остановка сердца, «не выдержавшего» абсцесс и заражение крови.