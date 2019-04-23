«Не дождался очереди»: пенсионер покончил с собой в поликлинике 

В Иркутске в туалете поликлиники номер шесть нашли тело пенсионера, который, предположительно, покончил с собой. Об этом сообщает портал «Вести-Иркутск» со ссылкой на неофициальные источники.
По словам собеседников агентства, 80-летний мужчина пришел сдавать анализы, не дождался своей очереди и совершил самоубийство в уборной.
При себе у пенсионера было самодельное огнестрельное оружие.
Информацию о случившемся «Интерфаксу» подтвердили в пресс-службе управления Следственного комитета РФ по Иркутской области. Из-за смерти мужчины в СК начали доследственную проверку.
Источник WEACOM.RU в правоохранительных органах заявил, что пенсионер пришел в больницу вместе с дочерью, чтобы сдать кровь. В Минздраве сообщили, что пенсионер наблюдался в этой поликлинике с 1996 года и ни одной жалобы от него за это время не поступало. Он наблюдался у многих врачей. Что могло стать причиной суицида, пока неизвестно.