«Не дождался очереди»: пенсионер покончил с собой в поликлинике

Иркутске в туалете поликлиники номер шесть нашли тело пенсионера, который, предположительно, покончил с собой. Об этом сообщает портал «Вести-Иркутск» со ссылкой на неофициальные источники.

По словам собеседников агентства, 80-летний мужчина пришел сдавать анализы, не дождался своей очереди и совершил самоубийство в уборной.

При себе у пенсионера было самодельное огнестрельное оружие.