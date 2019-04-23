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Первый президент Украины посоветовал Зеленскому изменить отношение к Крыму 

Lenta.ru 12 минут назад
Фото: РИА Новости
Первый президент Украины Леонид Кравчук посоветовал Владимиру Зеленскому изменить государственную политику в отношении Крыма. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.
Он пояснил, что Киев не признает вступление Крыма в состав России, однако важно налаживать с населением полуострова «человеческие» отношения. Среди необходимых шагов в этом направлении политик назвал снятие всех блокад, а также переход на цивилизованные рыночные отношения по вопросам водо— и электроснабжения.
Кравчук резюмировал, что к «правильным выводам» получится прийти, лишь развивая отношения между Украиной и Крымом.
23 марта Зеленский признался, что не представляет, как можно сделать Крым украинским. До этого он заявил, что считает возможным идти на компромиссы с Россией ради возвращения украинского суверенитета над Крымом и частями Донецкой и Луганской областей, неподконтрольных Киеву.
Крым вошел в состав России в 2014 году в результате референдума, в ходе которого большинство жителей полуострова высказались за такое решение. Украина отказалась признать итоги референдума, ее позицию поддержали страны Запада. Москва настаивает, что процесс перехода полуострова под ее юрисдикцию соответствует нормам международного права.
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В мире , Леонид Кравчук , Владимир Зеленский , РИА Новости , Республика Крым
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