Матери украинских моряков написали неправильное письмо Путину

Родственники задержанных украинских моряков написали письмо на имя российского президента (есть в распоряжении News.ru). В нём они просят вернуть своих близких домой на Украину , ссылаясь на необходимость продолжения обследования и лечения: трое из 24 моряков при задержании получили ранения. Сейчас украинские граждане находятся в СИЗО «Лефортово» . Они были задержаны 25 ноября в результате инцидента в Керченском проливе. Тогда корабли ВМС Украины вошли в воды Керченского пролива, пытаясь осуществить переход из порта Одессы в порт Мариуполя . Моряков обвинили в незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору. В свою очередь, Украина обвинила Россию в вооружённой агрессии, а западные страны потребовали немедленного освобождения украинских военных. Родные задержанных отмечают, что им была предоставлена необходимая медицинская помощь, однако они нуждаются в дополнительном обследовании и лечении.

Просим Вас, несмотря на сложные политические отношения между нашими государствами, рассмотреть вопрос об их возвращении на Украину в качестве одностороннего жеста доброй воли, — говорится в письме.

Документ уже передан в администрацию, утверждает председатель партии «Женский диалог» Елена Семерикова.

Юридические тонкости

Внизу письма стоит более десятка «живых» подписей. По информации News.ru, в документе оставили автографы члены семей всех задержанных моряков. Однако в шапке не указан конкретный адресант, отмечено лишь, что обращение составлено «от родственников 24 военнослужащих Военно-Морских Сил Вооружённых Сил Украины».

news.ru

Адвокат Марат Файзулин утверждает, что письмо составлено юридически неграмотно и это уменьшает вероятность ответа. Более того — отсутствие в обращении конкретного лица позволяет расценить его как анонимное.

Обращающееся лицо должно легко идентифицироваться. Подписи не являются средством идентификации. Если пишет, например, мать, то должны быть указаны её ФИО, а также ФИО её родственника, чтобы можно было установить связь. В идеале помимо фамилии и имени должны быть указаны год рождения, адрес, контактный телефон. Это нужно для идентификации адресанта, а также для связи с ним, если потребуются какие-либо уточнения, — объясняет он.

Если в запросе не указаны фамилия, имя и отчество либо наименование организации — автора запроса, почтовый адрес, номер телефона и (или) факса, адрес электронной почты для направления ответа или уточнения содержания запроса, ответ на запрос не даётся, — указано в документе.

Моряк: больной — здоровый

Источник, близкий к силовым ведомствам, в разговоре с News.ru сказал, что считает это обращение нецелесообразным. По его словам, невозможно отправлять на родину каждого предполагаемого преступника, который получил травмы при задержании.

В начале апреля троих раненых украинских военных — Сороку Василия, Эйдара Андрея и Артеменко Андрея — вывозили на обследование в гражданские больницы. Сороке после этого была проведена операция, рассказал News.ru ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников

Мы были у них на прошлой неделе. Сороку на тот момент только доставили из больницы, он был с повязкой. На качество медобслуживания они не жаловались. Двум другим раненным операции были сделаны ещё в Крыму, потом они лечились в «Матросской тишине», — сообщил правозащитник.

News.ru пообщался с председателем Совета по правам человека Михаилом Федотовым , который также принимает участие в судьбе украинских военных. Он отметил, что СПЧ исходит из того, что моряки должны быть возвращены домой и всячески пытается этому поспособствовать.

«Мы ведем переговоры с людьми, от которых это зависит, в том числе со следствием», — сказал он.

Кроме того, правозащитник уверен, что для возвращения моряков домой должно быть принято «политическое решение»: по его мнению, политизация дела связана с напряженными отношениями между Россией и Украиной.

Противоположное мнение о состоянии украинских военных и условий содержания у их адвокатов. Защита утверждает, что состояние моряков плохое и они не имеют надлежащего медобслуживания. Также адвокаты убеждены, что обвиняемым намеренно не дают общаться с родными. Об этом News.ru рассказала председатель партии «Женский диалог» Елена Семерикова со ссылкой на родственников. Вслед за своим собственным письмом родственники моряков обратились к ней с просьбой написать аналогичное обращение на имя главы российского государства. По её словам, письмо уже передано в администрацию президента.

«Хотят иметь возможность просто общаться»

Содержание письма Семериковой на имя Владимира Путина (также есть в распоряжении News.ru) несколько отличается от письма родственников. Например, там уже не говорится о необходимости дополнительного лечения и обследования, но упоминается, что сначала должны быть завершены следственные действия.

Все 24 матери просят после завершения уголовного дела и вынесенного судебного вердикта помиловать их детей, вернуть их в семьи, вернуть домой, — сказано в обращении Семериковой.

Председатель партии «Женский диалог» рассказала News.ru, что самостоятельное письмо родственников было скорее криком души и составлено юридически неграмотно, без помощи специалистов. В основном по этой причине родные и обратились к Семериковой — нужно было оформить всё правильно, согласно российскому законодательству. Но всё равно в семьях есть «огромные страх и недоверие», говорит Елена.

Они долго думали и сомневались, писать или не писать, — сказала она.

Также Семерикова рассказывает, что родители понимают, что не смогут увидеть сыновей до окончания следственных действий и хотят иметь возможность просто общаться — по крайней мере по телефону. На данный момент, по информации адвокатов, такой возможности они лишены.

Матери моряков приезжали в Россию на очередное судебное заседание по этому делу, на сегодняшний день они уже вернулись домой.

16 апреля стало известно, что Украина намерена добиваться освобождения украинских моряков, задержанных в ноябре в Керченском проливе, через Международный трибунал по морскому праву. Такое распоряжение украинскому МИД дал Петр Порошенко

В свою очередь, лидер президентской гонки на Украине Владимир Зеленский на своей пресс-конференции после объявления первых результатов заявил, что возвращение арестованных в России украинских моряков является «задачей номер один» для Киева.

Ранее News.ru писал о том, что Путин обсудил с Медведчуком освобождение украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.