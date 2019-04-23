«Мы ждем»: В Кремле заявили о контактах с Киевом

Президент России Владимир Путин не планирует контактов с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским до объявления окончательных результатов выборов. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает РИА «Новости».
«Нет, пока не планируется. Сейчас мы ждем официального объявления итогов выборов, а потом нам предстоит еще период до инаугурации нового президента. Посмотрим, как будет реально развиваться ситуация на Украине и какие шаги первые шаги предпримет новый президент», — сказал он журналистам.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что поздравлять Владимира Зеленского с победой на выборах пока рано, так же, как и говорить о возможности совместной работы Владимира Путина с новым украинским лидером.
По словам Пескова, в Кремле будут судить о Зеленском не по его обещаниям, а по конкретным делам.