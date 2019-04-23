«Мы ждем»: В Кремле заявили о контактах с Киевом

«Мы ждем»: В Кремле высказались о контактах с Киевом

«Нет, пока не планируется. Сейчас мы ждем официального объявления итогов выборов, а потом нам предстоит еще период до инаугурации нового президента. Посмотрим, как будет реально развиваться ситуация на Украине и какие шаги первые шаги предпримет новый президент», — сказал он журналистам.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что поздравлять Владимира Зеленского с победой на выборах пока рано, так же, как и говорить о возможности совместной работы Владимира Путина с новым украинским лидером.

По словам Пескова, в Кремле будут судить о Зеленском не по его обещаниям, а по конкретным делам.