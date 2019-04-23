Уголовное дело и импичмент: Порошенко озвучили вердикт

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Процедура импичмента: киевский суд просит возбудить дело против Порошенко 

Рамблер 14 минут назад
Коллегия Окружного административного суда Киева попросила возбудить уголовное дело в отношении президента Украины Петра Порошенко и начать процедуру импичмента. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление на сайте суда.
Коллегия сочла преступными заявления Петра Порошенко после того, как суд признал национализацию ПриватБанка незаконной по иску бывшего владельца банка бизнесмена Игоря Коломойского.
Тогда Порошенко заявил, что возвращение ПриватБанка Коломойскому угрожает стране дефолтом и экономическим кризисом. Он призвал ускорить переаттестацию судей, принявших это решение, а Службе безопасности Украины и Генпрокуратуре поручил изучить возможность возбуждения дела против них.]
В коллегии назвали заявление президента давлением на судебную систему и посягательством на ее беспристрастность. Члены коллегии обвинили Порошенко в намерении узурпировать судебную ветвь власти и нарушении Конституции.
Коллегия обратилась в Высший совет правосудия с просьбой поставить перед парламентом вопрос о начале процедуры импичмента и сообщить Высшей квалификационной комиссии о недопустимости проведения оценки судей Окружного административного суда Киева из-за имеющегося конфликта интересов.
Также в коллегии попросили возбудить уголовное дело в отношении министра юстиции Украины Павла Петренко и главы Национального банка Якова Смолия. Минфин и Нацбанк ранее заявили о намерении подать апелляцию на решение о признании национализации ПриватБанка незаконной.
Комментарии55
Украина , Видео , В мире , Павел Петренко , Петр Порошенко , Генпрокуратура РФ , СБУ , Минфин
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