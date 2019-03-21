Раскрыты детали «особого» разговора Путина с Назарбаевым
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предупредил президента России Владимира Путина о свой отставке.
Су-27 прогнали B-52 США от границы России
Российские истребители Су-27 прогнали американский бомбардировщик Б-52 от границы РФ.
Дачников попросили отказаться от посадок
Россиянам не следует сажать что-либо в своих огородах до окончания майских праздников.
В Астане начался «бунт» из-за переименования столицы
В столице Казахстана подрались противники переименования Астаны в Нурсултан и его сторонники.
Кремль отреагировал на "сценарии" сохранения власти Путина
Дмитрий Песков отреагировал на недавнюю публикацию, в которой сказано, что в Кремле прорабатывают способы оставить Владимира Путина у власти после окончания президентского срока в 2024 году.
Появились подробности убийства россиян на Бали
Накануне СМИ сообщили, что семеро вооруженных автоматами россиян с масками на лицах ограбили обменный пункт на юге Бали.
Пилот Lion Air кричал «Аллаху Акбар» перед катастрофой
Пилоты разбившегося Boeing 737 Max авиакомпании Lion Air перед катастрофой пытались исправить ошибку электроники, читая инструкцию, но им не хватило времени.
Новое ЧП в Третьяковке
В сети появилась запись, на которой запечатлён поход посетителя Третьяковской галереи, одетого в одни стринги.
США послали военный «сигнал» для России и Крыма
Дислоцированные на базах Андерсон на Гуаме в Тихом океане и Фэйрфорд B-52 провели «одновременные учения по ознакомлению с театром действий в Индо-Тихоокеании и Европе».
Киев потребовал от России компенсацию за газ
Глава украинской государственной компании «Нафтогаз» Андрей Коболев заявил о том, что «Газпром» должен выплатить Украине компенсацию