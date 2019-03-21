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В Кремле раскрыли цель звонка Назарбаева Путину 

Lenta.ru 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев счел необходимым заранее проинформировать российского лидера Владимира Путина о своем решении уйти в отставку, которое стало достоянием общественного спустя несколько часов после их телефонного разговора. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает в четверг, 21 марта, «Интерфакс».
«Это, наверное, такая дань особым союзническим, дружественным отношениям наших двух стран, а также особым личным взаимоотношениям Назарбаева и Путина», — пояснил пресс-секретарь.
Песков подчеркнул, что бывший глава Казахстана не советовался с российским коллегой о своем преемнике. «Об этом не могло идти и речи», — заявил он, отвечая на вопрос журналистов о том, обсуждал ли Назарбаев кандидатуру преемника в ходе переговоров с Путиным.
Кроме того, представитель Кремля объяснил, что пресс-служба не сообщала о телефонном разговоре официально, так как он носил «особый характер». Он добавил, что в данном случае было корректнее предоставить казахстанским коллегам самим дать информацию в том виде и объеме, в котором они сочтут допустимым.
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Политика , Нурсултан Назарбаев , Владимир Путин
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