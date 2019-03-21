В Кремле раскрыли цель звонка Назарбаева Путину

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев счел необходимым заранее проинформировать российского лидера Владимира Путина о своем решении уйти в отставку, которое стало достоянием общественного спустя несколько часов после их телефонного разговора. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает в четверг, 21 марта, «Интерфакс».

«Это, наверное, такая дань особым союзническим, дружественным отношениям наших двух стран, а также особым личным взаимоотношениям Назарбаева и Путина», — пояснил пресс-секретарь.

Песков подчеркнул, что бывший глава Казахстана не советовался с российским коллегой о своем преемнике. «Об этом не могло идти и речи», — заявил он, отвечая на вопрос журналистов о том, обсуждал ли Назарбаев кандидатуру преемника в ходе переговоров с Путиным.

Кроме того, представитель Кремля объяснил, что пресс-служба не сообщала о телефонном разговоре официально, так как он носил «особый характер». Он добавил, что в данном случае было корректнее предоставить казахстанским коллегам самим дать информацию в том виде и объеме, в котором они сочтут допустимым.