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CNN назвал переброску бомбардировщиков США в Европу «сигналом» для России и Крыма 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Фото: Ints Kalnins/Reuters
Переброска в Европу шести стратегических бомбардировщиков ВВС США B-52 Stratofortress, способных нести ядерные крылатые ракеты и авиабомбы, стала «сигналом» России на пятую годовщину воссоединения с Крымом, сообщает американский телеканал CNN.
« [Шаг американской стороны] рассматривается как яркий сигнал России, которая празднует пятилетие своей военной аннексии Крыма», — передает RT сообщение телеканала.
Телекомпания сообщает, что дислоцированные на базах Андерсон на Гуаме в Тихом океане и Фэйрфорд B-52 провели «одновременные учения по ознакомлению с театром действий в Индо-Тихоокеании и Европе». Кроме того, бомбардировщики «летали на север в зону восточнее полуострова Камчатка», передает ТАСС.
«Коллективно полеты в Индо-Тихоокеании и Европе продемонстрировали верность США их союзникам и партнерам посредством глобального задействования вооруженных сил», — приводит CNN сообщение американских ВВС.
На прошлой неделе Соединенные Штаты за несколько дней перебросили на передовую авиабазу Фэрфорд в Великобритании в общей сложности шесть стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress, способных нести ядерные крылатые ракеты и авиабомбы.
За последние несколько дней B-52 несколько раз приближался к российским границам. В среду бомбардировщик условно атаковал базу Балтфлота.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, зачем американцы отправляют бомбардировщики к нашим границам.
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Армия , CNN , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС , Республика Крым , США
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