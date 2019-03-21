Пилот Lion Air кричал «Аллаху Акбар» перед катастрофой

Пилоты разбившегося Boeing 737 Max авиакомпании Lion Air перед катастрофой пытались исправить ошибку электроники, читая инструкцию, но им не хватило времени. Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, когда неизбежность катастрофы стала очевидна, второй пилот произнес «Аллаху Акбар».

Капитан индийского происхождения молчал перед крушением, а второй пилот, индонезиец, сказал «Аллаху Акбар» (с арабского, «Аллах — велик»). Reuters отмечает, что это распространенная среди мусульман фраза, которая может использоваться как боевой клич или в знак радости, а также для выражения волнения и шока.

По словам трех источников агентства, знакомых с расшифровкой речевого самописца, пилоты оставались спокойными большую часть полета. Ближе к концу 31-летний капитан передал управление 41-летнему второму пилоту и начал искать решение проблемы в инструкции.

Boeing 737 MAX потерпел крушение 29 октября через 10-15 минут после взлёта из аэропорта Джакарты. Самолет направлялся в Панкалпинанг.

Лайнер упал в воду в 11 километрах от западного побережья острова Ява. На борту лайнера находился 181 пассажир, два пилота и шесть членов экипажа. Все они погибли. Перед крушением пилоты связались с диспетчером и запрашивали возвращение в аэропорт вылета.

Представители Lion Air заявили, что самолет был новым, его первый полет с пассажирами состоялся в августе 2018 года. В индонезийском Комитете по обеспечению безопасности на транспорте заявляли, что у лайнера были проблемы с прибором скорости во время последних четырех полетов. После катастрофы СМИ сообщили, что Boeing предупредит перевозчиков, в авиапарках которых есть новые Boeing 737 Max, о возможных ошибках в системе контроля полета лайнера.

Десятого марта произошло второе крушение Boeing 737 MAX, в Эфиопии. После этого многие страны, в том числе Россия, запретили полеты этих лайнеров над своей территорией.