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Появились подробности убийства россиян на Бали 

Рамблер 1 минуту назад
В перестрелке с полицией острова Бали был убит один грабитель из России, а не два, как сообщалось ранее, рассказали РИА Новости в российском посольстве в Индонезии.
Накануне СМИ сообщили, что семеро вооруженных автоматами россиян с масками на лицах ограбили обменный пункт на юге Бали. Позже на грабителей вышла полиция, в ходе перестрелки с которой двое преступников погибли.
В посольстве России в Индонезии агентству рассказали, что на самом деле полицией был убит один гражданин РФ, а второй был легко ранен и задержан.
Россиян застрелили на Бали
Кроме того, был задержан еще один подозреваемый в ограблении — гражданин Украины. При этом гражданство и количество остальных злоумышленников пока не известно.
По данным индонезийского издания The Bali Times, в ограблении принимали участие шестеро мужчин от 32 до 60 лет и 34-летняя женщина. Вчера в российском посольстве в Джакарте рассказывали, что местная полиция настаивает, что убитый и задержанные — россияне.
Комментарии61
Происшествия , Видео , Криминал , Бали
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