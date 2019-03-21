Су-27 прогнали B-52 США от границы России

Российские истребители Су-27 прогнали американский бомбардировщик Б-52 от границы РФ, сообщает пресс-служба Министерства обороны России в фейсбуке.

Летевший в стороны государственной границы России стратегический бомбардировщик Военно-воздушных сил США был обнаружен средствами контроля над нейтральными водами Балтийского моря.

Американский самолет был взят на сопровождение двумя истребителями Су-27, после чего изменил направление полета на противоположное.

Также пресс-служба Минобороны опубликовала видео, снятое из кабины одного из Су-27. В каком из направлений летит запечатленный на нем Б-52, не уточняется.

Во второй половине января к границе России пытались приблизиться самолет-разведчик ВВС США P-8A «Посейдон» и самолет-разведчик ВВС Швеции «Гольфстрим». Оба сменили траекторию полета после появления рядом с ними Су-27.