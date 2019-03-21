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Су-27 прогнали B-52 США от границы России 

Рамблер 34 минуты назад
Российские истребители Су-27 прогнали американский бомбардировщик Б-52 от границы РФ, сообщает пресс-служба Министерства обороны России в фейсбуке.
Летевший в стороны государственной границы России стратегический бомбардировщик Военно-воздушных сил США был обнаружен средствами контроля над нейтральными водами Балтийского моря.
Американский самолет был взят на сопровождение двумя истребителями Су-27, после чего изменил направление полета на противоположное.
Также пресс-служба Минобороны опубликовала видео, снятое из кабины одного из Су-27. В каком из направлений летит запечатленный на нем Б-52, не уточняется.
Во второй половине января к границе России пытались приблизиться самолет-разведчик ВВС США P-8A «Посейдон» и самолет-разведчик ВВС Швеции «Гольфстрим». Оба сменили траекторию полета после появления рядом с ними Су-27.
Армия , США
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