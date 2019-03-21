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Жители Астаны подрались из-за переименования столицы 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 20 минут назад
Фото: ТАСС
В Казахстане сторонники и противники переименования Астаны в Нурсултан устроили драку.
Столкновение произошло рядом с мэрией казахстанской столицы на площади, где проходят традиционные праздничные гуляния по случаю празднования Наурыза (Дня весеннего равноденствия), передает РИА «Новости».
По информации очевидцев, в результате были задержаны около 20 человек. Сообщается также, что сейчас среди казахстанских жителей в Сети распространяется петиция против переименования Астаны. На настоящий момент петицию подписали более 32 тыс. человек.
Во вторник депутаты парламента Казахстана приняли поправки в конституцию республики о переименовании Астаны в честь бывшего президента Нурсултана Назарбаева.
Вслед за этим в пяти городах Казахстана центральные улицы было решено назвать именем экс-президента.
В Казахстане предположили, как будут называть жителей столицы после ее переименования в Нурсултан.
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