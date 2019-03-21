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Кремль отреагировал на «сценарии» сохранения власти Путина 

Рамблер + ещё 15 34 минуты назад
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на недавнюю публикацию агентства Bloomberg, в которой сказано, что в Кремле прорабатывают способы оставить Владимира Путина у власти после окончания президентского срока в 2024 году. По словам помощника главы государства, в президентской администрации подобные темы не обсуждают, сообщает РИА Новости.
По данным Bloomberg, основанным на словах сразу трёх источников, близких к Кремлю, в администрации президенты рассматривают несколько способов сохранения власти Владимиром Путиным. По одному из них предполагается объединение России Белоруссии при условии того, что Путин возглавит новое государство.
Песков отметил, что с публикацией в Кремле ознакомились, однако ничего общего с реальностью изложенная в ней информация не имеет.
«Это такие вольные упражнения, не имеют никакого отношения к тому, что обсуждается в Кремле», — заявил Песков.
По его словам, в настоящее время в администрации президента сохраняется напряженная рабочая обстановка в связи с реализацией «майских планов», срок исполнения которых истекает уже через несколько месяцев.
Ранее Дмитрий Песков заявил, что обсуждать общую валюту России и Белоруссии пока рано, таким образом, прокомментировав слова президента Белоруссии Александр о возможном введении «общего рубля». Песков заявил, что тема будет обсуждаться, если страны будут и дальше идти «по пути союзного строительства».
Комментарии361
Политика , Видео , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Администрация Президента РФ , РИА Новости , Bloomberg
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