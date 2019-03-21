Огород отменяется: Синоптики дали совет на майские праздники

По его словам, хоть говорить в марте о погоде в мае еще рано, однако, судя по расчетам агрометеорологов Росгидромета , раз в три года бывают заморозки. По этой причине Вильфанд рекомендовал «не увлекаться» огородными посадками в первой декаде мая.

Также Вильфанд рассказал, что снег в Москве сойдет уже на следующей неделе, в Московской области — примерно 5 апреля, а весна, «ассоциирующаяся» с +13…+15 градусами днем, наступит в столичном регионе во второй половине апреля.

В конце января Роман Вильфанд советовал жителям центральной России «не рассчитывать» на раннюю весну в 2019 году, а в середине декабря 2018-го заявлял, что 2019-й может стать одним из самых теплых годов за последнее время. По его словам, этому может поспособствовать развитие природного явления Эль-Ниньо.