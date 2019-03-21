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Огород отменяется: Синоптики дали совет на майские праздники 

Рамблер + ещё 7 2 часа назад
Россиянам не следует сажать что-либо в своих огородах до окончания майских праздников, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, хоть говорить в марте о погоде в мае еще рано, однако, судя по расчетам агрометеорологов Росгидромета, раз в три года бывают заморозки. По этой причине Вильфанд рекомендовал «не увлекаться» огородными посадками в первой декаде мая.
Также Вильфанд рассказал, что снег в Москве сойдет уже на следующей неделе, в Московской области — примерно 5 апреля, а весна, «ассоциирующаяся» с +13…+15 градусами днем, наступит в столичном регионе во второй половине апреля.
В конце января Роман Вильфанд советовал жителям центральной России «не рассчитывать» на раннюю весну в 2019 году, а в середине декабря 2018-го заявлял, что 2019-й может стать одним из самых теплых годов за последнее время. По его словам, этому может поспособствовать развитие природного явления Эль-Ниньо.
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Общество , Видео , Погода , Роман Вильфанд , Росгидромет , РИА Новости
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