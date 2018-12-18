Путину добавили полномочий
Госдума приняла в третьем, заключительном чтении правительственный законопроект, наделяющий президента России правом определять претендентов на получение российского гражданства по упрощенной схеме.
Генеральная Ассамблея ООН осудила Россию за «милитаризацию» Крыма, Черного и Азовского морей и строительство Крымского моста. Внесенная Украиной резолюция, как сообщает ТАСС, была принята накануне.
Дед Мороз умер на детском утреннике
В Ленинском районе города Кемерово умер пожилой мужчина, исполнявший роль Деда Мороза на детском утреннике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на два источника.
Избившие трех человек футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев останутся в СИЗО до 8 февраля. Сегодня, 18 декабря, Мосгорсуд отклонил апелляции адвокатов футболистов.
«Россия встречает год трясучки»
Россия провожает год упущенных возможностей и встречает год трясучки — к таким неутешительным выводам пришли маститые экономисты на круглом столе, прошедшем на днях в Москве.
Кремль отреагировал на "размещение" белорусских военных в Донбассе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не слышал об обсуждении идеи размещения белорусских военных на границе России и Украины в Донбассе. Об этом сообщает ТАСС.
Полмиллиона россиян станут безработными
Министерство труда РФ прогнозирует, что в будущем году количество официально безработных жителей России вырастет на 38% и составить более 1,1 миллиона человек, сообщают «Известия». Всё из-за повышения пенсионного возраста, говорят чиновники.
Дом-дворец и иномарки: Гусман о богатстве Маслякова
Постоянный член жюри КВН Юлий Гусман в интервью «Экспресс-газете» похвалил телеведущего Александра Маслякова-старшего и заявил, что он заслужил финансовый успех.
США раскрыли "истинную" версию смерти начальника ГРУ
Начальник ГРУ Игорь Сергун умер в Ливане — это следует из показаний бывшего советника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна, которые он дал на допросе в ФСБ. В России сообщалось, что генерал-полковник скончался от сердечного приступа в подмосковном доме отдыха.
Медведева предупредили о подорожании необходимого
Заморозка цен на топливо может стать причиной роста цен на товары. Об этом, как сообщает «Коммерсант», в письме премьер-министру России Дмитрию Медведеву написали ряд бизнес-ассоциаций.
"Манчестер Юнайтед" объявил об уходе Моуринью
Португальский тренер Жозе Моуриньо сложил полномочия главного тренера футбольного клуба «Манчестер Юнайтед», сообщает официальный сайт клуба. Кто будет исполнять обязанности руководителя тренерского штаба, станет известно до конца текущего сезона.