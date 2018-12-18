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Путину добавили полномочий 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Госдума приняла в третьем, заключительном чтении правительственный законопроект, наделяющий президента России правом определять претендентов на получение российского гражданства по упрощенной схеме. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 18 декабря.
В пояснительной записке отмечается гуманитарная направленность инициативы. В ускоренном порядке российское гражданство смогут приобрести люди, проживающие в странах со сложной общественно-политической и экономической обстановкой, а также в зонах военных конфликтов. В частности, законопроектом упрощается переселение в Россию соотечественников и граждан Украины.
Новый упрощенный порядок предполагает, что выделенные президентом группы иностранцев смогут получить российский паспорт, не прожив в России пяти лет с момента регистрации по месту жительства и не подтверждая знание русского языка. Кроме того, отдельные категории освобождаются от необходимости выхода из имеющегося иного гражданства.
Глава государства Владимир Путин анонсировал либерализацию выдачи российского гражданства в июне. По его словам, упрощение этой процедуры поможет в решении разных проблем, но в первую очередь демографической. Президент рассказал, что к нему обращались беженцы из Донбасса, сетовавшие на бюрократический порядок оформления документов.
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