Кремль отреагировал на «размещение» белорусских военных в Донбассе

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Песков ответил на вопрос о белорусских военных на границе России 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не слышал об обсуждении идеи размещения белорусских военных на границе России и Украины в Донбассе. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 18 декабря.
«Я не располагаю никакой информацией на этот счет», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов участвовать в урегулировании конфликта в Донбассе, в частности, путем введения миротворцев. Он уточнил, что сторона имеет возможность направить на восток Украины до 10 тысяч военнослужащих.
В свою очередь, Киев отверг предложение белорусского лидера. Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что Белоруссия не может принимать участие в миротворческой миссии ООН в Донбассе, так как является членом Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
В НАТО считают, что миротворческая миссия ООН должна охватывать всю территорию конфликта.
Президент России Владимир Путин в сентябре 2017 года предложил ООН разместить миротворцев на линии разграничения между ополченцами непризнанных народных республик и Вооруженными силами Украины.
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