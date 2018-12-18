В 2019 число безработных россиян превысит 1 миллион человек

Министерство труда РФ прогнозирует, что в будущем году количество официально безработных жителей России вырастет на 38% и составить более 1,1 миллиона человек, сообщают «Известия» . Всё из-за повышения пенсионного возраста, говорят чиновники.

Впрочем, по словам авторов статьи, на рост статистики также повлияет увеличение пособия по безработице. Сегодня максимальный размер выплаты составляет 4,9 тысячи рублей, в 2019 эта цифра будет увеличена до 8 тысяч. Россияне предпенсионного возраста смогут рассчитывать на пособие в размере 11,3 тысяч рублей.

По информации Минтруда, сегодня в России официально зарегистрировано 800 тысяч безработных, общее количество нетрудоустроенных россиян — 3,6 миллиона человек.

По словам экспертов, увеличение пособия действительно способно стимулировать россиян встать на биржу труда, причём их количество может оказаться больше, чем прогнозируют в министерстве.

Александр Щербаков. «Особенно актуально это для регионов, где уровень жизни не очень высокий. Речь, например, о Сибири, Поволжье, Северном Кавказе», — заявил профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС

При этом аналитики уверяют, что за выплатами по безработице в первую очередь обратятся россияне предпенсионного возраста, поскольку их опыт и профессиональные навыки, считают эксперты, сегодня востребованы работодателями.