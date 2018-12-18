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В США опровергли российскую версию смерти начальника ГРУ Игоря Сергуна 

Lenta.ru + ещё 5 1 час назад
Начальник ГРУ Игорь Сергун умер в Ливане — это следует из показаний бывшего советника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна, которые он дал на допросе в ФСБ. В России сообщалось, что генерал-полковник скончался от сердечного приступа в подмосковном доме отдыха. Отчет с признаниями Флинна опубликовало Министерство юстиции США.
«Флинн заявил, что он позвонил послу [России в США Сергею] Кисляку после смерти [Игоря] Сергуна в Ливане в начале прошлого года, чтобы выразить соболезнования», — сказано в отчете ведомства.
Флинн был назначен на должность советника в январе 2017-го, но вскоре подал в отставку после появления информации об обсуждении антироссийских санкций с занимавшим тогда пост посла России в США Кисляком.
Смерть разведчика. Уход из жизни главы ГРУ
О смерти Сергуна стало известно 4 января 2016 года. В военной разведке он служил с 1984 года на разных должностях в Главном разведывательном управлении. В 1998 году в звании полковника трудился военным атташе России в Тиране. В декабре 2011 года он был назначен начальником Главного разведывательного управления Генерального штаба ВС России — заместителем начальника Генерального штаба ВС России. 21 февраля 2015 года Сергуну было присвоено звание генерал-полковник.
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