В США опровергли российскую версию смерти начальника ГРУ Игоря Сергуна

«Флинн заявил, что он позвонил послу [России в США Сергею] Кисляку после смерти [Игоря] Сергуна в Ливане в начале прошлого года, чтобы выразить соболезнования», — сказано в отчете ведомства.

Флинн был назначен на должность советника в январе 2017-го, но вскоре подал в отставку после появления информации об обсуждении антироссийских санкций с занимавшим тогда пост посла России в США Кисляком.