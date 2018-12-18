Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дед Мороз умер на утреннике в детском саду 

Lenta.ru + ещё 12 58 минут назад
Фото: РИА Новости
Мужчина в костюме Деда Мороза скончался на утреннике в детском саду в Кемерове. Об этом во вторник, 18 декабря, сообщил «Интерфакс».
Как рассказал источник, во время праздника мужчине стало плохо, он пожаловался на боль в груди. Ему вызвали скорую, но он скончался до ее приезда.
«Деду Морозу» было 67 лет. Он несколько лет подряд выступал на утренниках в костюме сказочного персонажа в детском саду «Тавосочка».
В июне сообщалось, что в Светлогорске перед судом предстанет мужчина, который 1 января в костюме Деда Мороза избил подростка. Мужчина встретил юношу на улице, предложил прочесть стихотворение и, получив отказ, ударил посохом по лицу и сломал ему челюсть.
Последние новости
В Минобороны отреагировали на американскую версию смерти начальника ГРУ Сергуна В США опровергли российскую версию смерти начальника ГРУ Игоря Сергуна Генассамблея ООН признала Россию угрозой для Украины
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Суд решил судьбу напавшего на школу в Перми подростка
Кремль отреагировал на «размещение» белорусских военных в Донбассе5
Пока вы спали: В Россию вернулась психология «черного дня»52
Путину добавили полномочий296
США раскрыли «истинную» версию смерти начальника ГРУ105
Видео
00:16
Названа стоимость выхода в финал «Битвы экстрасенсов»
Шоу-бизнес
02:18
С МВД, где изнасиловали дознавательницу, сняли порчу
Происшествия
00:44
Лавров разозлил Турчинова словами о Крыме
В мире Украина
00:47
Пока вы спали: В Россию вернулась психология «черного дня»
Общество
04:51
Жильцы передумали выселять онкобольных детей
Общество
01:08
В Одессе Деды Морозы подрались на глазах у детей
Происшествия В мире
00:43
Кремль отреагировал на «размещение» белорусских военных в Донбассе
Политика
00:35
Календари с Путиным побили рекорды продаж
Политика Азия
01:35
Названа дата инаугурации Кожемяко
Политика Другое
01:33
Почему Россию взволновала ситуация на Балканах
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение