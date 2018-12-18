Дед Мороз умер на утреннике в детском саду

Мужчина в костюме Деда Мороза скончался на утреннике в детском саду в Кемерове . Об этом во вторник, 18 декабря, сообщил «Интерфакс»

Как рассказал источник, во время праздника мужчине стало плохо, он пожаловался на боль в груди. Ему вызвали скорую, но он скончался до ее приезда.

«Деду Морозу» было 67 лет. Он несколько лет подряд выступал на утренниках в костюме сказочного персонажа в детском саду «Тавосочка».

В июне сообщалось, что в Светлогорске перед судом предстанет мужчина, который 1 января в костюме Деда Мороза избил подростка. Мужчина встретил юношу на улице, предложил прочесть стихотворение и, получив отказ, ударил посохом по лицу и сломал ему челюсть.