Россию официально признали угрозой для Украины

Согласно ее тексту, тот факт, что в Крыму находятся российские военные, противоречит суверенитету Украины, ее независимости и территориальной целостности.

Кроме того, в тексте резолюции осуждается рост числа военных России в Черном и Азовском морях, ограничение мореплавания в последнем со стороны РФ и строительство ею Крымского моста.

Принятие резолюции одобрили представители 66 государств, не одобрили — представители 19-и, воздержались — 72-х.

«Ключ к решению всех региональных проблем лежит в Киеве, а еще точнее — в Вашингтоне, откуда Киевом управляют», — прокомментировал зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

По его словам, принятая Генассамблеей резолюция — «лживая», ничего не изменит «ни в Крыму, ни вокруг», а те, кто голосовал за ее принятие, «спонсируются» Западом.