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Россию официально признали угрозой для Украины 

Рамблер + ещё 48 7 часов назад
Генеральная Ассамблея ООН осудила Россию за «милитаризацию» Крыма, Черного и Азовского морей и строительство Крымского моста. Внесенная Украиной резолюция, как сообщает ТАСС, была принята накануне.
Согласно ее тексту, тот факт, что в Крыму находятся российские военные, противоречит суверенитету Украины, ее независимости и территориальной целостности.
«Дело не в Крыме». Политолог о резолюции ООН по «милитаризации» полуострова
Кроме того, в тексте резолюции осуждается рост числа военных России в Черном и Азовском морях, ограничение мореплавания в последнем со стороны РФ и строительство ею Крымского моста.
Принятие резолюции одобрили представители 66 государств, не одобрили — представители 19-и, воздержались — 72-х.
«Ключ к решению всех региональных проблем лежит в Киеве, а еще точнее — в Вашингтоне, откуда Киевом управляют», — прокомментировал зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
По его словам, принятая Генассамблеей резолюция — «лживая», ничего не изменит «ни в Крыму, ни вокруг», а те, кто голосовал за ее принятие, «спонсируются» Западом.
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