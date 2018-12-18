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Бизнес предупредил Медведева о резком скачке цен на продукты 

Рамблер + ещё 28 4 часа назад
Заморозка цен на топливо может стать причиной роста цен на товары. Об этом, как сообщает «Коммерсант», в письме премьер-министру России Дмитрию Медведеву написали ряд бизнес-ассоциаций.
Ранее правительство и крупные нефтяные компании договорились заморозить розничные и мелкооптовые цены на топливо.
В ноябре СМИ писали, что из-за неспособности повышать цены на заправках нефтяники стали ужесточать условия для корпоративных клиентов, например, отменяя скидки или вводя сервисные сборы. По словам собеседника издания на рынке нефти, компании устали от «альтруизма».
Между тем ряд торговых, производственных и транспортно-логистических ассоциаций, в том числе «Руспродсоюз», Ассоциация компаний розничной торговли и Национальный союз экспертов в сфере транспорта и логистики, предупредили главу кабмина, что «усталость» нефтяников грозит ростом цен на товары.
По их словам, расходы транспортных компаний на топливо в ноябре выросли на 30%, что может вынудить их поднять цены на свои услуги, что, в свою очередь, приведет к по меньшей мере 10-процентному подорожанию товаров в рознице.
По мнению исполнительного директора «Руспродсоюза» Дмитрия Вострикова, продукты могут стать дороже на 1-8%, а быстрее других — скоропортящиеся.
В своем письме Медведеву ассоциации просят премьера созвать встречу с нефтяниками, на которой было бы обговорено сложившееся положение и найдены пути выхода из него.
Пресс-секретарь председателя правительства Олег Осипов направил журналистов издания к курирующему топливно-энергетический комплекс вице-премьеру Дмитрию Козаку.
«Это предмет взаимоотношений нефтяных компаний с клиентами», — ответил его представитель Илья Джус.
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