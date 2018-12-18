Дом-дворец и иномарки: Гусман о богатстве Маслякова

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Гусман рассказал об имуществе Маслякова 

Рамблер 2 часа назад
Постоянный член жюри КВН Юлий Гусман в интервью «Экспресс-газете» похвалил телеведущего Александра Маслякова-старшего и заявил, что он заслужил финансовый успех.
Так Гусман ответил на реплику журналиста о том, что семья Масляковых «приватизировала» КВН. Он подчеркнул, что Масляков-старший — «потрясающий ведущий и организатор», его программа бьет рейтинги, поэтому он и небедный человек.
«Масляков заслужил финансовый успех. И нечего завидовать, что у него дом-дворец, иномарки, квартиры», — подчеркнул Гусман.
Он отметил, что именно Масляков 32 года построил «империю под названием КВН».
Галкин рассказал о ссоре с Масляковыми
Капитан команды КВН «Уездный город» Сергей Писаренко рассказывал «Комсомольской правде», что принадлежащая семье Маслякова компания «АМиК» зарабатывает на продаже эксклюзивных прав на показ КВН «Первому каналу». По словам Писаренко, также каждая команда должна платить членские взносы в региональные лиги. По данным «КП», взносы, собранные внутри всех лиг КВН за сезон, составляют примерно 220-260 тысяч долларов. Также приносят доход спонсоры компании «АМиК».
Бывший капитан команды «Сборная РУДН» Сангаджи Тарбаев рассказывал газете, что с 2006 года за право выступать под брендом КВН команды платят отчисления в 10-20 процентов от гастрольных поездок и корпоративных выступлений.
По данным «Экспресс-газеты», среди имущества Маслякова числится квартира в центре Москвы площадью в 200 квадратных метров и дом на Рублевке.
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