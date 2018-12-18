Дом-дворец и иномарки: Гусман о богатстве Маслякова

Гусман рассказал об имуществе Маслякова

интервью « Постоянный член жюри КВН Юлий Гусман Экспресс-газете » похвалил телеведущего Александра Маслякова-старшего и заявил, что он заслужил финансовый успех.

Так Гусман ответил на реплику журналиста о том, что семья Масляковых «приватизировала» КВН. Он подчеркнул, что Масляков-старший — «потрясающий ведущий и организатор», его программа бьет рейтинги, поэтому он и небедный человек.

«Масляков заслужил финансовый успех. И нечего завидовать, что у него дом-дворец, иномарки, квартиры», — подчеркнул Гусман.

Он отметил, что именно Масляков 32 года построил «империю под названием КВН».

Капитан команды КВН «Уездный город» Сергей Писаренко рассказывал « Комсомольской правде », что принадлежащая семье Маслякова компания «АМиК» зарабатывает на продаже эксклюзивных прав на показ КВН «Первому каналу». По словам Писаренко, также каждая команда должна платить членские взносы в региональные лиги. По данным «КП», взносы, собранные внутри всех лиг КВН за сезон, составляют примерно 220-260 тысяч долларов. Также приносят доход спонсоры компании «АМиК».

Бывший капитан команды «Сборная РУДН» Сангаджи Тарбаев рассказывал газете, что с 2006 года за право выступать под брендом КВН команды платят отчисления в 10-20 процентов от гастрольных поездок и корпоративных выступлений.

По данным «Экспресс-газеты», среди имущества Маслякова числится квартира в центре Москвы площадью в 200 квадратных метров и дом на Рублевке.