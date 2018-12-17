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Главные новости понедельника 

Рамблер 1 час назад

Кремль высказался об объединении с Белоруссией во главе с Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ и Беларусь развивают формат Союзного государства и назвал Белоруссию «союзником с большой буквы».

Керченский инцидент: СБУ назвала цель украинских моряков

Нарушившие границу России и задержанные за это украинские моряки выполняли служебное контрразведывательное задание.

Порошенко планирует новогоднюю провокацию

Президент Украины Петр Порошенко готовит провокацию на границе с Россией на конец декабря. Об этом сообщил глава российского МИД Сергей Лавров

В Подмосковье обрушилось здание

Под обломками рухнувшей кровли на заводе в подмосковном городе Дзержинский находились люди. Инцидент произошёл на улице Академика Жукова, 2.

В суде нашли недостатки в иске Золотова к Навальному

Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации главы Росгвардии Виктора Золотова к блогеру Алексею Навальному оставлен без движения.

Лавров прокомментировал вероятность войны с Украиной

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о невозможности войны с Украиной.

США отказались от учений в Арктике из-за России

Береговая охрана США поставила под сомнение проведение учений в Арктике, заявив, что не уверена в надёжности тяжёлого ледокола, который может сломаться в любой момент.

Бензин подешевел впервые с сентября в Москве

На прошлой неделе цены на бензин в Москве и области снизились на две копейки.

В Cirque du Soleil ответили нажаловавшемуся Путину Запашному

Компания Cirque du Soleil пояснила свою позицию в ситуации со строительством нового концертного зала в Сколково, на которое директор Московского цирка Эдгар Запашный пожаловался президенту Владимиру Путину.

Данные о тратах на еду разозлили россиян

Интернет-пользователи прокомментировали данные о трети дохода россиян, уходящей на еду. Пользователи написали о богатствах России и возмутились, что ее гражданам приходится тратить на пропитание так много.

Россиянам напомнили о новых льготах

С первого дня 2019 года российские предпенсионеры смогут рассчитывать на льготы, напомнили в Пенсионном фонде России.

Киселев оправдался за скандальную реплику

Журналист Дмитрий Киселев усомнился в правомерности упоминания раненной в шею коллеги Татьяны Фельгенгауэр в списке журналистов, ставших человеком года по версии журнала Time.
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