Кремль высказался об объединении с Белоруссией во главе с Путиным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ и Беларусь развивают формат Союзного государства и назвал Белоруссию «союзником с большой буквы».
Керченский инцидент: СБУ назвала цель украинских моряков
Нарушившие границу России и задержанные за это украинские моряки выполняли служебное контрразведывательное задание.
Порошенко планирует новогоднюю провокацию
Президент Украины Петр Порошенко готовит провокацию на границе с Россией на конец декабря. Об этом сообщил глава российского МИД Сергей Лавров
В Подмосковье обрушилось здание
Под обломками рухнувшей кровли на заводе в подмосковном городе Дзержинский находились люди. Инцидент произошёл на улице Академика Жукова, 2.
В суде нашли недостатки в иске Золотова к Навальному
Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации главы Росгвардии Виктора Золотова к блогеру Алексею Навальному оставлен без движения.
Лавров прокомментировал вероятность войны с Украиной
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о невозможности войны с Украиной.
США отказались от учений в Арктике из-за России
Береговая охрана США поставила под сомнение проведение учений в Арктике, заявив, что не уверена в надёжности тяжёлого ледокола, который может сломаться в любой момент.
Бензин подешевел впервые с сентября в Москве
На прошлой неделе цены на бензин в Москве и области снизились на две копейки.
В Cirque du Soleil ответили нажаловавшемуся Путину Запашному
Компания Cirque du Soleil пояснила свою позицию в ситуации со строительством нового концертного зала в Сколково, на которое директор Московского цирка Эдгар Запашный пожаловался президенту Владимиру Путину.
Данные о тратах на еду разозлили россиян
Интернет-пользователи прокомментировали данные о трети дохода россиян, уходящей на еду. Пользователи написали о богатствах России и возмутились, что ее гражданам приходится тратить на пропитание так много.
Россиянам напомнили о новых льготах
С первого дня 2019 года российские предпенсионеры смогут рассчитывать на льготы, напомнили в Пенсионном фонде России.
Киселев оправдался за скандальную реплику
Журналист Дмитрий Киселев усомнился в правомерности упоминания раненной в шею коллеги Татьяны Фельгенгауэр в списке журналистов, ставших человеком года по версии журнала Time.