Лавров прокомментировал вероятность войны с Украиной

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Россия исключила войну с Украиной 

Lenta.ru + ещё 7 46 минут назад
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о невозможности войны с Украиной. Об этом он рассказал в интервью радио «Комсомольская правда».
«Воевать с Украиной мы не будем, это я вам обещаю», — сказал он.
По его словам, Москва хочет сохранить Украину нейтральной страной и долгом Москвы является сделать так, чтобы «все, кто живут на Украине, были в комфортном состоянии». Министр также отметил, что признание независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик станет «проявлением нервного срыва и слабости».
13 декабря спикер российского МИД Мария Захарова рассказала, что Украина готовит военное наступление под Мариуполем и провокацию на линии соприкосновения в Донбассе. По ее словам, украинские власти хотят воспользоваться введенным, в том числе Донецкой и Луганской областях, режимом военного положения для стремительного наступления на мариупольском направлении.
В начале декабря президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия хочет «расширить свою оккупацию Украины». Его заявление в Кремле назвали абсурдным.
В конце ноября подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), принимающие участие в операции объединенных сил (выражение ООС пришло на смену «антитеррористической операции в Донбассе»), были приведены в полную боевую готовность.
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