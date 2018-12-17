Порошенко обвинили в подготовке провокации под Новый год

Президент Украины Петр Порошенко готовит провокацию на границе с Россией на конец декабря. Об этом сообщил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью «Комсомольской правде».

«На последнюю декаду декабря [президент Украины Петр] Порошенко планирует вооруженную провокацию на границе с РФ, на границе с Крымом», — сказал он.

О какой именно провокации идет речь и где она будет, министр не уточнил.

Однако, глава МИД подчеркнул, что российская сторона не будет медлить с ответом.

«Порошенко получит ответ на возможную провокацию на границе с РФ, если он на нее пойдет, мало не покажется», — объявил Лавров. «Мы не допустим, чтобы он [президент Украины Петр Порошенко] пытался отстаивать, как он это называет, свои интересы. Наши спецслужбы принимают меры, чтобы подобных эксцессов не происходило», — добавил Лавров.

В конце ноября Порошенко заговорил об угрозе полномасштабной войны с Россией. Так он объяснил необходимость введения в некоторых пограничных регионах страны военного положения.

Такой режим действует в регионах страны, граничащих с Россией и Приднестровьем (Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Донецкой и Запорожской областях, а также внутренних водах Азовско-Керченской акватории). Поводом для введения военного положения стал инцидент в Черченском проливе: три украинских корабля нарушили границу и были задержаны российскими пограничниками. Москва посчитала случившееся провокацией, а Киев — актом агрессии.