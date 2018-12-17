Журналист Дмитрий Киселев усомнился в правомерности упоминания раненной в шею коллеги Татьяны Фельгенгауэр в списке журналистов, ставших человеком года по версии журнала Time, потому что ее жизни ничто не угрожало, а напавший на нее мужчина был «возбудившимся» психически больным человеком. Об этом сам Киселев заявил радиостанции «Говорит Москва».
Ранее Time назвал человеком 2018 года собирательный образ журналистов, гонимых за взгляды и поиск правды, а в их числе упомянул и Фельгенгауэр, которую в октябре 2017-го ранил 48-летний Борис Гриц.
Следователям гражданин России и Израиля признавался, что напал на журналистку, так как она была чересчур навязчива в своей телепатической связи с ним. Гриц был признан психически больным и направлен на принудительное лечение.
Накануне в эфире своего шоу на канале «Россия» Киселев удивился попаданию Фельгенгауэр «на одну доску» с «искупавшимся в собственной крови» саудовцем Джамалем Хашогги.
«Укрепляют ли столь экзотические комбинации позиции честных журналистов в мире? Точно нет», — заявлял он.
Минувшим вечером коллеги Фельгенгауэр по радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов и Александр Плющев раскритиковали Киселева за это высказывание. По словам первого, Киселев — «мразь», по словам второго, «гнида».
Радиостанции «Говорит Москва» Киселев заявил, что после нападения Татьяна Фельгенгауэр «обошлась малой кровью», а рана не угрожала ее жизни.
Также Киселев повторил свое мнение о Борисе Грице как о возбудившемся психически больном человеке, не руководствовавшемся при нападении политическими мотивами.