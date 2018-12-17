Киселев ответил на оскорбление Венедиктова

Ранее Time назвал человеком 2018 года собирательный образ журналистов, гонимых за взгляды и поиск правды, а в их числе упомянул и Фельгенгауэр, которую в октябре 2017-го ранил 48-летний Борис Гриц.

Следователям гражданин России и Израиля признавался, что напал на журналистку, так как она была чересчур навязчива в своей телепатической связи с ним. Гриц был признан психически больным и направлен на принудительное лечение.

Накануне в эфире своего шоу на канале «Россия» Киселев удивился попаданию Фельгенгауэр «на одну доску» с «искупавшимся в собственной крови» саудовцем Джамалем Хашогги.

«Укрепляют ли столь экзотические комбинации позиции честных журналистов в мире? Точно нет», — заявлял он.

Радиостанции «Говорит Москва» Киселев заявил, что после нападения Татьяна Фельгенгауэр «обошлась малой кровью», а рана не угрожала ее жизни.

Также Киселев повторил свое мнение о Борисе Грице как о возбудившемся психически больном человеке, не руководствовавшемся при нападении политическими мотивами.