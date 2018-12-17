СБУ «рассекретила» цель украинских моряков в Керченском проливе

Как уточнили в СБУ , офицеры спецслужбы Украины выполняли «контрразведывательные задания».

В Службе безопасности Украины рассказали о том, с какой целью сотрудники СБУ находились на борту задержанных в Керченском проливе кораблей.

Как уточняется в ответе СБУ на запрос «Украинских новостей», офицеры спецслужбы Украины выполняли «контрразведывательные задания».

«Офицеры украинской спецслужбы, которые были захвачены российской стороной в Керченской протоке 25 ноября, выполняли служебные задания по контрразведывательному обеспечению подразделения ВМС Украины, как это предусмотрено законом об СБУ», — цитирует сообщение портал «Новости Донецкой республики».

Ранее сообщалось, что 25 ноября три украинских корабля «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили границу РФ в Керченском проливе, после чего были задержаны российскими пограничниками. Нарушители на допросе признались, что выполняли приказ СБУ. 28 ноября Украина обратилась в ЕСПЧ для защиты своих задержанных моряков.