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СБУ «рассекретила» цель украинских моряков в Керченском проливе 

ТК «Звезда» + ещё 8 12 минут назад
Фото: РИА Новости
Как уточнили в СБУ, офицеры спецслужбы Украины выполняли «контрразведывательные задания».
В Службе безопасности Украины рассказали о том, с какой целью сотрудники СБУ находились на борту задержанных в Керченском проливе кораблей.
Как уточняется в ответе СБУ на запрос «Украинских новостей», офицеры спецслужбы Украины выполняли «контрразведывательные задания».
«Офицеры украинской спецслужбы, которые были захвачены российской стороной в Керченской протоке 25 ноября, выполняли служебные задания по контрразведывательному обеспечению подразделения ВМС Украины, как это предусмотрено законом об СБУ», — цитирует сообщение портал «Новости Донецкой республики».
Ранее сообщалось, что 25 ноября три украинских корабля «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили границу РФ в Керченском проливе, после чего были задержаны российскими пограничниками. Нарушители на допросе признались, что выполняли приказ СБУ. 28 ноября Украина обратилась в ЕСПЧ для защиты своих задержанных моряков.
Однако накануне украинский военнослужащий Денис Гриценко, являвшийся командиром одного из задержанных кораблей ВМС Украины в Керченском проливе, отказался от дачи показаний по делу о незаконном пересечении границы РФ.
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