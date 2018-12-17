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В суде заявили, что иск Золотова к Навальному оставили без движения из-за недостатков 

ТАСС + ещё 9 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации главы Росгвардии Виктора Золотова к блогеру Алексею Навальному оставлен без движения, Люблинский суд Москвы установил срок до 9 января для устранения недостатков.
"Исковое заявление Золотова к Навальному оставлено без движения в связи с его несоответствием требованиям статей 131, 132 ГПК РФ, предоставлен срок для устранения недостатков, послуживших основанием для оставления искового заявления без движения до 9 января 2019 года", — сказали в пресс-службе суда.
11 декабря представитель Золотова Шота Горгадзе подал иск в Люблинский суд Москвы о защите чести, достоинства и деловой репутации к Алексею Навальному. Адвокат пояснил, что в исковом заявлении Золотов просит признать распространенные Навальным сведения порочащими его и не соответствующими действительности. По его словам, речь идет о сведениях о недвижимости и руководства, которое "объедает своих сотрудников".
Истец просит взыскать с ответчика 1 млн рублей. Если суд примет решение взыскать деньги, то они будут направлены в один из детских домов, отметил Горгадзе.
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