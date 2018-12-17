США отменили учения в Арктике из-за России

Береговая охрана США поставила под сомнение проведение учений в Арктике, заявив, что не уверена в надёжности тяжёлого ледокола, который может сломаться в любой момент. Единственные, кто могут отбуксировать многотонную технику — российские специалисты, передаёт издание Business Insider.

"Я не могу гарантировать вам, что у него не будет катастрофических технических сбоев в ходе учений… тогда мне пришлось бы обратиться за помощью к России, " — уверяет бывший командующий береговой охраны США Пол Цукунфт.

На сегодняшний день ледокол тяжёлого типа «Polar Star» единственный у США, который можно направить в Арктику или Антарктику. Впрочем, ему уже 40 лет и фактически срок его эксплуатации подходит к концу.

О развитии арктической программы США можно забыть, после того, как Дональд Трамп потребовал выделить 5 миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой, заявляет обозреватель The Hill Рафаэль Бернал.

Ранее предполагалось выделить 750 миллионов долларов на постройку нового ледокола для американской армии, однако после вмешательства некоторых политиков этот пункт из законопроекта о внутренней безопасности страны был исключён. Без бюджетных средств присутствие США в Арктике расширить невозможно, уверяет журналист.

По информации NBC, в настоящий момент у России в Арктике работает 40 тяжёлых ледоколов, США только собираются отправить всего один. На строительство нового судна у специалистов уйдёт минимум пять лет и сотни миллионов долларов, которые сегодня американское правительство предпочитает тратить на другие цели.