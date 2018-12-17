В Cirque du Soleil ответили нажаловавшемуся Путину Запашному

Нажаловавшемуся Путину на Cirque du Soleil Запашному предложили проверить факты

Представители Cirque du Soleil заявили, что глава Большого московского цирка Эдгар Запашный, пожаловавшийся президенту России Владимиру Путину на открытие в стране площадки для зарубежного цирка, «даже не проверил факты». Об этом в понедельник, 17 декабря, сообщает РБК.

Представители Cirque du Soleil объяснили, что у цирка есть российское подразделение, которое организует туры уже десять лет.

«Почему-то раньше у господина Запашного не вызывал вопрос тот факт, что мы уже десять лет бок о бок выступаем на спортивных объектах на территории комплекса "Лужники". Нам не очень понятно, почему наше решение привозить гастрольные форматы шоу в новый концертный зал вызывает столько эмоций», — добавили они.

Проект, по словам сотрудников цирка, предусматривает возведение в Сколково «современного многофункционального зала для проведения развлекательных и спортивных мероприятий, а не стационарного театра, который строится для Cirque du Soleil». Канадский цирк рассматривает площадку как постоянное место для гастрольных шоу.

В конце предыдущей недели Запашный сказал Путину, что открытие стационарной площадки канадского цирка Cirque du Soleil в Сколково «неприемлемо и неправильно». Президент согласился с этим, отметив руководителю Министерства культуры Владимиру Мединскому , что не стоит давать зарубежному учреждению преимущества перед российским цирком.