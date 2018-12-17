На заводе в подмосковном Дзержинске рухнула крыша

Под обломками рухнувшей кровли на заводе в подмосковном городе Дзержинский находятся люди. Спасатели предполагают, что не обошлось без жертв: один или два человека могли погибнуть, передаёт "Интерфакс" со ссылкой на источник в оперативном штабе.

Всего под завалами могут находиться восемь человек. Все они в тяжёлом состоянии и нуждаются в срочной госпитализации.

Инцидент произошёл на улице Академика Жукова, 2. Здание ангарного типа, по сообщению РИА Новости , принадлежит ООО «Техногрупп», которое развернуло в помещениях производство железобетонных изделий. Кровля рухнула на площади в 170 квадратных метров.

В настоящий момент известно о троих, пострадавших. На месте работают экстренные службы.