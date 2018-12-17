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На заводе в подмосковном Дзержинске рухнула крыша 

Рамблер + ещё 3 45 минут назад
Фото: Управление МЧС России в Дзержинске
Под обломками рухнувшей кровли на заводе в подмосковном городе Дзержинский находятся люди. Спасатели предполагают, что не обошлось без жертв: один или два человека могли погибнуть, передаёт "Интерфакс" со ссылкой на источник в оперативном штабе.
Всего под завалами могут находиться восемь человек. Все они в тяжёлом состоянии и нуждаются в срочной госпитализации.
Инцидент произошёл на улице Академика Жукова, 2. Здание ангарного типа, по сообщению РИА Новости, принадлежит ООО «Техногрупп», которое развернуло в помещениях производство железобетонных изделий. Кровля рухнула на площади в 170 квадратных метров.
В настоящий момент известно о троих, пострадавших. На месте работают экстренные службы.
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