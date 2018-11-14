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Замена Ленину, повышение тарифов ЖКХ и другие события дня
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Порошенко перешел на крик в разговоре с главой УПЦ
Порошенко перешел на крик в разговоре с главой УПЦ

Главные события среды 

Рамблер 59 минут назад

Bloomberg заявило, что новые санкции США откладываются

США едва ли введут новые санкции против России в 2018 году в связи с занятостью конгрессменов и сенаторов и «неактивностью» Белого дома.

Медведев утвердил повышение тарифов ЖКХ

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о двухэтапной индексации тарифов ЖКХ в 2019 году.

Украинский телеканал показал карту страны без Крыма

Украинский Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания проверит телеканал NewsOne из-за показанной в прямом эфире карты с российским Крымом.

Замерзшие киевляне вышли на улицы в отчаянии

Жители Киева вышли на митинг в центре Киева из-за отсутствия тепла и перекрыли бульвар Леси Украинки.

Ленину нашли замену

Тело революционера Владимира Ленина должно быть захоронено, а в мавзолее на Красной площади его могла бы заменить восковая или резино-полимерная копия. С такой идеей к правительству обратился депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров.

Росгвардия назвала зарплаты контрактников

Названы размеры окладов военнослужащих Росгвардии. В настоящее время в рядах Росгвардии служат 80 тысяч человек.

Взбесившего Кадырова юношу перевоспитали

Чеченец, бросивший банку в пассажира автобуса и наказанный за это уборкой улиц Грозного, стал «примерным юношей».

Навальный покинул Россию

Оппозиционер Алексей Навальный смог покинуть Россию со второй попытки.

Отработка авиаудара по Донбассу попала на видео

Авиация операции объединенных сил (ООС, бывшая АТО) украинской армии отработала удары по объектам противника в Донбассе.

Глава минобороны Израиля объявил об отставке

Глава минобороны Израиля Авигдор Либерман в среду объявил о решении оставить свой пост.

Следователь по делу ЮКОСа погиб в ДТП

Бывший следователь Генеральной прокуратуры Денис Исаков, расследовавший среди прочего дело нефтяной компании ЮКОС, погиб в результате ДТП в Москве.

Глава "Газпрома" ответил на запугивания США

Глава "Газпрома" Алексей Миллер после угроз США помешать прокладке газопровода "Северный поток — 2" выразил уверенность, что труба будет достроена.
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