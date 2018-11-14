Ленину нашли замену

Депутат предложил захоронить тело Ленина и положить в мавзолей резиновую копию

Владимир Петров. Тело революционера Владимира Ленина должно быть захоронено, а в мавзолее на Красной площади его могла бы заменить восковая или резино-полимерная копия. Как сообщает RT, с такой идеей к правительству обратился депутат Заксобрания Ленинградской области

В своем обращении депутат призвал министров выполнить последнюю волю первого председателя правительства СССР и захоронить его тело в 2024 году, когда исполнится 100 лет со дня его смерти.

По словам Петрова, это позволит не только сохранить «традиции» и «сложившийся порядок», но и сэкономить значительную сумму в бюджете. Этому поспособствует отсутствие необходимости поддерживать тело Ленина «в текущем состоянии».

В начале 2018 года президент России Владимир Путин сравнил помещение тела Владимира Ленина в мавзолей с почитанием мощей христианских святых.

Тогда же глава государства заявил, что коммунизм «сродни» христианству, а кодекс строителя коммунизма является «сублимацией» Библии и «примитивной выдержкой» из нее.