Ленину нашли замену

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Депутат предложил захоронить тело Ленина и положить в мавзолей резиновую копию 

Рамблер + ещё 8 1 час назад
Тело революционера Владимира Ленина должно быть захоронено, а в мавзолее на Красной площади его могла бы заменить восковая или резино-полимерная копия. Как сообщает RT, с такой идеей к правительству обратился депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров.
В своем обращении депутат призвал министров выполнить последнюю волю первого председателя правительства СССР и захоронить его тело в 2024 году, когда исполнится 100 лет со дня его смерти.
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По словам Петрова, это позволит не только сохранить «традиции» и «сложившийся порядок», но и сэкономить значительную сумму в бюджете. Этому поспособствует отсутствие необходимости поддерживать тело Ленина «в текущем состоянии».
В начале 2018 года президент России Владимир Путин сравнил помещение тела Владимира Ленина в мавзолей с почитанием мощей христианских святых.
Тогда же глава государства заявил, что коммунизм «сродни» христианству, а кодекс строителя коммунизма является «сублимацией» Библии и «примитивной выдержкой» из нее.
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