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Взбесившего Кадырова юношу перевоспитали
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Взбесившего Кадырова юношу перевоспитали 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Уроженец Чечни Турпал Хасиев, бросивший банку в подростка в московском метро, перевоспитался. Об этом в эфире НСН рассказал министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации правительства Чеченской Республики Джамбулат Умаров.
«Этот дебошир теперь уже не дебошир, а очень примерный юноша. Четыре дня в неделю он работает в организации СУРСАД по озеленению и облагораживанию города. Показал себя на работе как очень ответственный парень, исправился. Он пожалел о содеянном и уже не понимает, как его угораздило так себя повести. Налицо действенный механизм, когда труд облагораживает человека и вытесняет из молодого неокрепшего сознания хулиганское мышление», — сказал он.
В октябре в соцсетях был опубликован ролик, автор которого кидает в молодого человека в автобусе банку из-под напитка и просит сказать «Ахмат — сила». Позднее глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал, чтобы автор видео немедленно приехал в Грозный и с родными явился к нему. Через несколько часов Хасиев, появившийся с синяком на лице, попросил прощения у своих жертв.
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