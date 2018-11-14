Навальный покинул Россию

Навальный смог выехать за рубеж

Оппозиционер Алексей Навальный смог покинуть Россию со второй попытки. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

Накануне, 13 ноября, Навальному не разрешили выехать за рубеж из-за штрафа в 2,1 миллиона рублей по делу «Кировлеса».

Оппозиционер отметил, что во второй раз подошел к пограничникам с ворохом распечатанных пресс-релизов службы судебных приставов, объявляющих, что выезд ему разрешен.

Накануне Навального остановили на пограничном контроле, когда он вместе с женой Юлией и адвокатом Ольгой Михайловой собирался вылететь в Страсбург на оглашение вердикта Европейского суда по правам человека по его делу.

По его словам, пограничники не пропустили его, сославшись на некое письмо о запрете на выезд. Позже выяснилась причина: ранее суд взыскал с Навального 2,1 миллиона рублей материального ущерба в пользу «Кировлеса», а 9 ноября 2018 года приставы возбудили исполнительное производство. По закону, у должника есть пять дней на добровольное погашение задолженности.

Навальный днем 13 ноября выплатил сумму долга и опубликовал фото квитанции, но подчеркнул, что решение о запрете на выезд было незаконным: его не уведомили и нарушили пятидневный срок добровольной выплаты.

Федеральная служба судебных приставов сообщила, что после выплаты денег с Навального сняли все ограничения.