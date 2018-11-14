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Навальный покинул Россию
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Навальный смог выехать за рубеж 

Рамблер 1 час назад
Оппозиционер Алексей Навальный смог покинуть Россию со второй попытки. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.
Накануне, 13 ноября, Навальному не разрешили выехать за рубеж из-за штрафа в 2,1 миллиона рублей по делу «Кировлеса».
Оппозиционер отметил, что во второй раз подошел к пограничникам с ворохом распечатанных пресс-релизов службы судебных приставов, объявляющих, что выезд ему разрешен.
Накануне Навального остановили на пограничном контроле, когда он вместе с женой Юлией и адвокатом Ольгой Михайловой собирался вылететь в Страсбург на оглашение вердикта Европейского суда по правам человека по его делу.
Навальный оперативно погасил долг для выезда за границу
По его словам, пограничники не пропустили его, сославшись на некое письмо о запрете на выезд. Позже выяснилась причина: ранее суд взыскал с Навального 2,1 миллиона рублей материального ущерба в пользу «Кировлеса», а 9 ноября 2018 года приставы возбудили исполнительное производство. По закону, у должника есть пять дней на добровольное погашение задолженности.
Навальный днем 13 ноября выплатил сумму долга и опубликовал фото квитанции, но подчеркнул, что решение о запрете на выезд было незаконным: его не уведомили и нарушили пятидневный срок добровольной выплаты.
Федеральная служба судебных приставов сообщила, что после выплаты денег с Навального сняли все ограничения.
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