Глава «Газпрома» ответил на запугивания США

Глава "Газпрома" Алексей Миллер после угроз США помешать прокладке газопровода "Северный поток — 2" выразил уверенность, что труба будет достроена.
Во вторник посол США при ЕС Гордон Сондленд заявил, что Вашингтон готов использовать множество инструментов, чтобы затормозить реализацию проекта "Северный поток — 2", который делает Европу, а значит и США, уязвимыми.
"Ну вы же все сами видите — 200 километров уже построили. И остальное достроим", — ответил Миллер корреспонденту газеты "Коммерсант" на просьбу прокомментировать высказывание Сондленда.
"Северный поток 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. США выступают против этого проекта. Президент России Владимир Путин в этой связи говорил, что лидер США Дональд Трамп преследует интересы американского бизнеса в поставках СПГ в Европу.
Канцлер Германии Ангела Меркель со своей стороны неоднократно отмечала, что Берлин рассматривает проект "Северный поток — 2" как коммерческий, но увязывает его реализацию с сохранением транзита российского газа через Украину. Российская сторона также неоднократно заявляла, что проект "Северный поток 2" является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.