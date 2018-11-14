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Глава минобороны Израиля объявил об отставке
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Глава минобороны Израиля объявил об отставке 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Фото: Reuters
Глава минобороны Израиля Авигдор Либерман в среду объявил о решении оставить свой пост.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Либерман занимал пост министра обороны Израиля с 30 мая 2016 года.
Отставка происходит на фоне очередного обострения отношений Израиля и Палестины. В понедельник в Сети опубликовали видео массированного ракетного обстрела боевиков по югу Израиля. Под обстрел попал израильский автобус, один гражданин Израиля оказался тяжело ранен. В связи с обстрелами Израиль закрыл КПП на границе с сектором Газа.
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