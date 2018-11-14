Замерзшие киевляне вышли на улицы в отчаянии

Протестующие перекрыли центр Киева из-за отсутствия отопления

Жители Киева вышли на митинг в центре Киева из-за отсутствия тепла и перекрыли бульвар Леси Украинки, передает ТАСС

Сообщается, что по пешеходному переходу без остановки ходят люди, в руках у которых — плакаты с требованием подключить их дома к отоплению. Собравшиеся возлагают вину за ситуацию, в которой оказались, на жилищно-эксплуатационную контору и министерстве регионального развития.

Отмечается, что из-за помех движению, которые создают митингующие, центр города стоит в километровых пробках.

Ранее сообщалось, что в Черкасской области Украины перекрыли трассы из-за отсутствия тепла.