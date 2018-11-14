Отработка авиаудара по Донбассу попала на видео

Авиация операции объединенных сил (ООС, бывшая АТО) украинской армии отработала удары по объектам противника в Донбассе. Видео учений опубликовано на странице ООС в Facebook.

«Во исполнение приказа командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева проверена готовность дежурных сил и средств авиации Воздушных сил и армейской авиации ОС к выполнению задач по авиаподдержке наземных сил», — говорится в сообщении.

Указывается, что были отработаны удары по подвижным и неподвижным наземным объектам по целеуказанию передовых авианаводчиков.

На видео показана работа армейских вертолетов Ми-24 и бомбардировщиков Су-24. «Все указанные цели было условно уничтожены — результаты проверки оценены на "отлично". Двигаемся дальше! Слава Украине!» — отчитались в пресс-службе ООС.

2 ноября украинские военные опубликовали видео с учений рядом с Крымом. В Херсонской области они испытали зенитные ракетные комплексы и отработали работу систем противовоздушной обороны.