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Украинский телеканал показал карту страны без Крыма
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Украинский телеканал проверят из-за карты без Крыма 

Рамблер 1 час назад
Украинский Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания проверит телеканал NewsOne из-за показанной в прямом эфире карты с российским Крымом. Об этом сообщает «Укринформ».
Украинские чиновники выяснили, что 7 ноября в передаче «Утро с NewsOne» появилась карта Европы «Крупнейший торговый партнер-покупатель», на которой Украину выделили одним цветом, а Россию вместе с Крымом — другим.
Чиновники решили, что телеканал нарушил сразу несколько статей законов «О телевидении и радиовещании» и «Об информации». В итоге Нацсовет назначил внеплановую выездную проверку NewsOne.
Инциденты с изменением принадлежности Крыма на картах происходят нередко. В январе карту Украины без полуострова вывесили в городе Сторожинец над праздничной сценой в День соборности страны. В марте украинский телеканал СТБ показал в эфире шоу «Холостяк» карту страны без Крыма. Из-за этого телеканал уволил режиссера монтажа. В мае в отделении «Укрпочты» в Ивано-Франковске изъяли календари к ЧМ-2018 с российским Крымом.
Крым присоединился к России по итогам проведенного в марте 2014 года референдума. Украина и западные страны не признали результаты голосования. В России неоднократно заявляли, что референдум соответствовал нормам международного права.
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