«Поцелуйчик» Меркель и другие события дня

Главные события субботы

Анонсировано повышение пенсионного возраста

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что вопрос повышения пенсионного возраста скоро будет обсуждаться на законодательном уровне.

Медведев высказался об уходе на отдых

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что готов работать там, где сможет принести максимальную пользу стране, и пока не собирается отдыхать.

Депутатам хотят резко урезать зарплату

Группа депутатов во главе с лидером "Справедливой России" Сергеем Мироновым предлагает уравнять зарплаты парламентариев со средними заработками по стране. Соответствующий законопроект появился в думской базе.

«Российская граница станет короче»

passaportaBRXL / YouTube

Норвежская писательница Эрика Фатланд объехала страны, окружающие Россию, ради книги «Граница» и порассуждала о будущем страны. Об этом в субботу, 28 апреля, сообщает «ИноСМИ»

Медведев бросил вызов Обаме

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пригласил экс-президента США Барака Обаму в Россию, чтобы тот посмотрел на «разорванную в клочья» экономику.

Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост

В США «похоронили» Су-57

Военный эксперт Себастьян Роблин перечислил преимущества американского малозаметного многофункционального истребителя-бомбардировщика пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II перед создаваемым российским самолетом Су-57.

Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»

Перехваченные в Сирии и доставленные в Москву американские крылатые ракеты ждет «судьба хуже смерти», пишет Popular Mechanics.

«Поцелуйчик» Меркель не остановил торговую войну с США

Основной целью Ангелы Меркель во время её визита в Вашингтон было убедить Дональда Трампа не вводить пошлины на ввоз европейской стали и алюминия, однако не похоже, чтобы ей это удалось, пишет Die Welt

Известный режиссер разбился в ДТП