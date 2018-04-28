«Поцелуйчик» Меркель и другие события дня

Анонсировано повышение пенсионного возраста
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что вопрос повышения пенсионного возраста скоро будет обсуждаться на законодательном уровне.
Медведев высказался об уходе на отдых
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что готов работать там, где сможет принести максимальную пользу стране, и пока не собирается отдыхать.
Депутатам хотят резко урезать зарплату
Группа депутатов во главе с лидером "Справедливой России" Сергеем Мироновым предлагает уравнять зарплаты парламентариев со средними заработками по стране. Соответствующий законопроект появился в думской базе.
«Российская граница станет короче»
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Норвежская писательница Эрика Фатланд объехала страны, окружающие Россию, ради книги «Граница» и порассуждала о будущем страны. Об этом в субботу, 28 апреля, сообщает «ИноСМИ».
Медведев бросил вызов Обаме
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пригласил экс-президента США Барака Обаму в Россию, чтобы тот посмотрел на «разорванную в клочья» экономику.
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост
Депутат Госдумы Дмитрий Белик прокомментировала требование депутата Верховной Рады Рефата Чубарова о передаче Крымского моста Украине «в качестве компенсации».
В США «похоронили» Су-57
Военный эксперт Себастьян Роблин перечислил преимущества американского малозаметного многофункционального истребителя-бомбардировщика пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II перед создаваемым российским самолетом Су-57.
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Перехваченные в Сирии и доставленные в Москву американские крылатые ракеты ждет «судьба хуже смерти», пишет Popular Mechanics.
«Поцелуйчик» Меркель не остановил торговую войну с США
Основной целью Ангелы Меркель во время её визита в Вашингтон было убедить Дональда Трампа не вводить пошлины на ввоз европейской стали и алюминия, однако не похоже, чтобы ей это удалось, пишет Die Welt.
Известный режиссер разбился в ДТП
Режиссер Эрнест Ясан попал в серьезное ДТП в Санкт-Петербурге. Об этом «Комсомольской правде» сообщил его зять.