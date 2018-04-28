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«Поцелуйчик» Меркель и другие события дня
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Главные события субботы 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Reuters

Анонсировано повышение пенсионного возраста

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что вопрос повышения пенсионного возраста скоро будет обсуждаться на законодательном уровне.
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Медведев высказался об уходе на отдых

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что готов работать там, где сможет принести максимальную пользу стране, и пока не собирается отдыхать.
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Депутатам хотят резко урезать зарплату

Группа депутатов во главе с лидером "Справедливой России" Сергеем Мироновым предлагает уравнять зарплаты парламентариев со средними заработками по стране. Соответствующий законопроект появился в думской базе.
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«Российская граница станет короче»

passaportaBRXL / YouTube
Норвежская писательница Эрика Фатланд объехала страны, окружающие Россию, ради книги «Граница» и порассуждала о будущем страны. Об этом в субботу, 28 апреля, сообщает «ИноСМИ».
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Медведев бросил вызов Обаме

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пригласил экс-президента США Барака Обаму в Россию, чтобы тот посмотрел на «разорванную в клочья» экономику.
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Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост

Депутат Госдумы Дмитрий Белик прокомментировала требование депутата Верховной Рады Рефата Чубарова о передаче Крымского моста Украине «в качестве компенсации».
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В США «похоронили» Су-57

Военный эксперт Себастьян Роблин перечислил преимущества американского малозаметного многофункционального истребителя-бомбардировщика пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II перед создаваемым российским самолетом Су-57.
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Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»

Перехваченные в Сирии и доставленные в Москву американские крылатые ракеты ждет «судьба хуже смерти», пишет Popular Mechanics.
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«Поцелуйчик» Меркель не остановил торговую войну с США

Основной целью Ангелы Меркель во время её визита в Вашингтон было убедить Дональда Трампа не вводить пошлины на ввоз европейской стали и алюминия, однако не похоже, чтобы ей это удалось, пишет Die Welt.
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Известный режиссер разбился в ДТП

Режиссер Эрнест Ясан попал в серьезное ДТП в Санкт-Петербурге. Об этом «Комсомольской правде» сообщил его зять.
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