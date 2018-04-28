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Депутатам хотят резко урезать зарплату
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Депутатам хотят резко урезать зарплату 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: ТАСС
Группа депутатов во главе с лидером "Справедливой России" Сергеем Мироновым предлагает уравнять зарплаты парламентариев со средними заработками по стране. Соответствующий законопроект появился в думской базе.
Поправки Миронов анонсировал накануне, приурочив это ко дню российского парламентаризма (27 апреля).
Готовые пожертвовать высокими доходами авторы отмечают, что депутаты Госдумы и сенаторы получают ежемесячное денежное вознаграждение плюс поощрения в том же размере, что и федеральные министры. Правда, снизить зарплаты предлагается только парламентариям. Разработчики указывают, что доход депутатов ГД два года назад достиг уровня, который в несколько раз превышает уровень средней зарплаты по России.
Зарплата парламентариев "устанавливается в размере средней заработной платы по Российской Федерации, которая 2016 году составила порядка 35 тыс. рублей", гласят материалы законопроекта.
Авторы также хотят отменить привилегии, которые есть у членов Госдумы и Совфеда по медицинскому, санаторно-курортному, бытовому и пенсионному обеспечению.
Подобные инициативы помогут сделать парламентариев ближе к народу, считает Миронов.
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