Депутатам хотят резко урезать зарплату

Группа депутатов во главе с лидером "Справедливой России" Сергеем Мироновым предлагает уравнять зарплаты парламентариев со средними заработками по стране. Соответствующий законопроект появился в думской базе.

Поправки Миронов анонсировал накануне, приурочив это ко дню российского парламентаризма (27 апреля).

Готовые пожертвовать высокими доходами авторы отмечают, что депутаты Госдумы и сенаторы получают ежемесячное денежное вознаграждение плюс поощрения в том же размере, что и федеральные министры. Правда, снизить зарплаты предлагается только парламентариям. Разработчики указывают, что доход депутатов ГД два года назад достиг уровня, который в несколько раз превышает уровень средней зарплаты по России

Зарплата парламентариев "устанавливается в размере средней заработной платы по Российской Федерации, которая 2016 году составила порядка 35 тыс. рублей", гласят материалы законопроекта.

Авторы также хотят отменить привилегии, которые есть у членов Госдумы и Совфеда по медицинскому, санаторно-курортному, бытовому и пенсионному обеспечению.

Подобные инициативы помогут сделать парламентариев ближе к народу, считает Миронов.