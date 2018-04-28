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Известный режиссер разбился в ДТП
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Режиссер «Агента национальной безопасности» разбился в ДТП 

Рамблер 1 час назад
Фото: Ленфильм
Режиссер Эрнест Ясан попал в серьезное ДТП в Санкт-Петербурге. Об этом «Комсомольской правде» сообщил его зять.
По словам Николая Гулинова, авария произошла на Парашютной улице накануне около 13:00. В автомобиль Mazda, на котором 82-летний режиссер ехал на дачу, врезался водитель Audi.
Мужчина, управлявший немецкой машиной, не получил серьезных травм. Между тем режиссеру зажало ноги, он получил ушиб легкого, сотрясение мозга, а также сломал несколько ребер и тазобедренные кости.
Гулинов рассказал, что пока спасатели доставали артиста из покореженной машины, он был бодр, но в шоке, чувствуя себя при этом все хуже и хуже.
Ясан был доставлен в Елизаветинскую больницу, врачи которой оценили его состояние как тяжелое. Ему предстоит операция на сломанных костях таза.
Эрнест Ясан родился в Латвии в 1936 году, в 1960-х окончил актерское отделение Ленинградского института театра, музыки и кинематографии и начал работать на киностудии «Ленфильм». Ясан снял такие фильмы, как «В моей смерти прошу винить Клаву К.» и «Прости», а также сериалы «Агент национальной безопасности», «Крот» и «Крот 2».
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