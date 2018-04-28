Известный режиссер разбился в ДТП

Режиссер «Агента национальной безопасности» разбился в ДТП

Режиссер Эрнест Ясан попал в серьезное ДТП в Санкт-Петербурге . Об этом «Комсомольской правде» сообщил его зять.

По словам Николая Гулинова, авария произошла на Парашютной улице накануне около 13:00. В автомобиль Mazda, на котором 82-летний режиссер ехал на дачу, врезался водитель Audi.

Мужчина, управлявший немецкой машиной, не получил серьезных травм. Между тем режиссеру зажало ноги, он получил ушиб легкого, сотрясение мозга, а также сломал несколько ребер и тазобедренные кости.

Гулинов рассказал, что пока спасатели доставали артиста из покореженной машины, он был бодр, но в шоке, чувствуя себя при этом все хуже и хуже.

Ясан был доставлен в Елизаветинскую больницу, врачи которой оценили его состояние как тяжелое. Ему предстоит операция на сломанных костях таза.