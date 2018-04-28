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Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
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СМИ: американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти» 

BFM.RU 1 час назад
Перехваченные в Сирии и доставленные в Москву американские крылатые ракеты ждет «судьба хуже смерти», пишет Popular Mechanics.
Накануне Минобороны представило обломки ракет, выпущенных США, Великобританией и Францией по Сирии 14 апреля. В числе показанной военной техники был и «Томагавк», который не долетел до цели из-за поломки. Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что полученные в ходе изучения ракет данные могут использовать для улучшения российского оружия, напоминает РИА Новости.
>> РФ показала обломки «умных» ракет Трампа
Эксперты Popular Mechanics попытались спрогнозировать судьбу перехваченной техники. При этом они заметили, что заявление российского ведомства нельзя принимать «за чистую монету».
По мнению редакции, реальная ценность захваченных ракет заключается в том, что, изучив оружие противника, Москва может научиться его уничтожать. Захваченные ракеты будут выступать в качестве «подопытных кроликов». Обычно с помощью испытательного стенда изучаются команды системы наведения ракеты.
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