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Медведев бросил вызов Обаме
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Медведев бросил вызов Обаме 

Рамблер 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пригласил экс-президента США Барака Обаму в Россию, чтобы тот посмотрел на «разорванную в клочья» экономику. Такое заявление Медведев сделал в интервью «Вестям в субботу», сообщает РИА Новости.
Медведев вспомнил, что в 2015 году Обама говорил о «разорванной в клочья» из-за санкций российской экономике. Во время послания конгрессу он также заявлял, что Россия оказалась в международной изоляции.
Тогда же Обама рассказал, что американская экономика растет, а в стране «самыми быстрыми темпами с 1999 года» появляются новые рабочие места.
«Он [Обама] как-то к нам не особенно ездит. <…> Пусть приезжает, посмотрит на эти клочья», — отметил премьер.
В интервью «Вестям в субботу» Медведев также рассказал, что «пока не собирается уходить отдыхать», передает ТАСС. Он заявил, что планирует «работать там, где сможет принести максимальную пользу своей стране».
Седьмого мая в России состоится инаугурация президента Владимира Путина. Уже 8 мая Госдума сможет утвердить кандидатуру нового премьер-министра, которую внесет президент. СМИ писали, что Медведев, скорее всего, сохранит свой пост.
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