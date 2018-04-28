Медведев бросил вызов Обаме

Медведев вспомнил, что в 2015 году Обама говорил о «разорванной в клочья» из-за санкций российской экономике. Во время послания конгрессу он также заявлял, что Россия оказалась в международной изоляции.

Тогда же Обама рассказал, что американская экономика растет, а в стране «самыми быстрыми темпами с 1999 года» появляются новые рабочие места.

«Он [Обама] как-то к нам не особенно ездит. <…> Пусть приезжает, посмотрит на эти клочья», — отметил премьер.

В интервью «Вестям в субботу» Медведев также рассказал, что «пока не собирается уходить отдыхать», передает ТАСС . Он заявил, что планирует «работать там, где сможет принести максимальную пользу своей стране».