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Анонсировано повышение пенсионного возраста
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Анонсировано повышение пенсионного возраста 

РИА Новости 3 часа назад
Вопрос повышения пенсионного возраста на пороге обсуждения на законодательном уровне, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Консультации, конечно, идут, и мы этого никогда не скрывали. И обсуждения идут уже не один год. Экспертиза уже достаточно серьёзная проведена всех этих вопросов. Так что мы, в общем, на пороге того, чтобы начать это обсуждать уже на законодательном уровне", — сказал Медведев в программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия-1".
Как отметил Медведев, решение по этому поводу так или иначе государству придется принимать. "Но принимать, исходя из целой суммы факторов, принимать аккуратно, принимать так, чтобы не разбалансировать пенсионную систему, а с другой стороны, не создать отрицательных настроений среди людей", — сказал он.
"Но подступаться к этой теме необходимо именно в силу того, о чем я уже говорил. Пенсионный возраст, который в настоящий момент у нас, как известно, составляет 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, был установлен в 1940-е годы", — отметил Медведев, добавив, что в 1930-х годах средняя продолжительность жизни была около 40 лет.
Сейчас ситуация изменилась, сказал Медведев, "и это дает необходимые основания для того, чтобы к этому вопросу вернуться и принять те или иные решения".
"Но еще раз подчеркиваю, они должны быть выверенными, они должны быть сделаны на базе консультаций с экспертным сообществом, они должны создавать достаточно комфортную атмосферу по их применению в будущем", — сказал премьер.
Пенсионная система, добавил он, работает. "Еще раз подчеркиваю, она не идеальна, и ее, конечно, придется в будущем донастраивать", — отметил Медведев.
"Несмотря на все треволнения, несмотря на ситуацию в экономике, несмотря на целый ряд неблагоприятных факторов, все пенсионные обязательства сохраняются, обеспечиваются и исполняются", — сказал премьер.
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